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В США заявили об опасной ситуации для президента Макрона во Франции

NYT: Макрону нужно исправить ситуацию во Франции для избежания введения режима ЧП

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Michel Euler/AP

Обозреватель The New York Times Роджер Коэн заявил, что французскому президенту Эммануэлю Макрону нужно быстрее разрешить кризисную ситуацию в государстве, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения и потери контроля.

«Французскому лидеру... необходимо восстановить порядок достаточно быстро, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения, которое расценивалось бы в качестве признания того, что правительство потеряло контроль над ситуацией», — написал Коэн, отметив, что, по его мнению, противоречия в стране могут быть слишком глубокими, а обиды на президента слишком сильными для того, чтобы было возможно «исцеление».

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех министров вернуться в Париж и оставаться в столице на фоне происходящих в государстве протестов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее МВД Франции сообщило, сколько человек задержали с начала беспорядков в пятницу в стране.

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