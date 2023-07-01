Премьер Франции призвала всех министров оставаться в Париже из-за беспорядков

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее глава МВД Франции заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков.