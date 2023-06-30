Путин поручил подготовить предложения о корректировке валютного регулирования в новых реалиях

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о корректировке валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Перечень поручений был утвержден президентом по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая.

Глава государства дал это поручение правительству, Банку России с участием «Деловой России».

Путин также поручил обеспечить продление моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного российского законодательства на 2024–2025 годы, если их неисполнение связано с применением ограничительных мер в отношении граждан РФ или российских юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов или государственных и межгосударственных учреждений из других стран.

В числе поручений главы государства также упрощенный въезд в РФ иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».