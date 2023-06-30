Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил подготовить предложения о корректировке валютного регулирования в новых реалиях

Путин поручил кабмину и ЦБ скорректировать законодательство в части валютного контроля

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о корректировке валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Перечень поручений был утвержден президентом по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая.

Глава государства дал это поручение правительству, Банку России с участием «Деловой России».

Путин также поручил обеспечить продление моратория на применение к резидентам ответственности за неисполнение требований валютного российского законодательства на 2024–2025 годы, если их неисполнение связано с применением ограничительных мер в отношении граждан РФ или российских юридических лиц со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов или государственных и межгосударственных учреждений из других стран.

В числе поручений главы государства также упрощенный въезд в РФ иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях