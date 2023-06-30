Путин поручил подумать над кредитными каникулами в отпуске по уходу за ребенком

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России до сентября текущего года подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

«...рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения назначен на 1 сентября 2023 года. Ответственным за его выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Также Путин поручил упростить въезд в Россию иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая.

Ранее Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.