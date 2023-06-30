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Путин поручил подумать над кредитными каникулами в отпуске по уходу за ребенком

Путин поручил подумать над кредитными каникулами на время отпуска по уходу за ребенком

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Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России до сентября текущего года подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

«...рассмотреть вопрос о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения назначен на 1 сентября 2023 года. Ответственным за его выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Также Путин поручил упростить въезд в Россию иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая.

Ранее Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.

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