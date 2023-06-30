Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Петербурга Беглов объяснил причину конфликта с Пригожиным

Губернатор Петербурга Беглов назвал причиной конфликта с Пригожиным «грязный бизнес»

close
100%
Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» прокомментировал свой конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — рассказал губернатор.

По словам Беглова, «куда заходил этот грязный бизнес, городу приходилось несладко».

Комментируя возможность изъятия собственности Пригожина в Петербурге, губернатор отметил, что в городе относятся с уважением к любой собственности.

В октябре прошлого года Пригожин обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой начать проверку в отношении Беглова. В частности, Пригожин просит узнать, мог ли чиновник создать организованное преступное сообщество на территории Петербурга «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников». В ноябре сообщалось, что Пригожин попросил проверить Беглова по статье о госизмене.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО.

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях