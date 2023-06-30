Губернатор Петербурга Беглов объяснил причину конфликта с Пригожиным

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» прокомментировал свой конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — рассказал губернатор.

По словам Беглова, «куда заходил этот грязный бизнес, городу приходилось несладко».

Комментируя возможность изъятия собственности Пригожина в Петербурге, губернатор отметил, что в городе относятся с уважением к любой собственности.

В октябре прошлого года Пригожин обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой начать проверку в отношении Беглова. В частности, Пригожин просит узнать, мог ли чиновник создать организованное преступное сообщество на территории Петербурга «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников». В ноябре сообщалось, что Пригожин попросил проверить Беглова по статье о госизмене.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО.