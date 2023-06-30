Чехия выступила с обвинениями в адрес партнеров по Евросоюзу

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Польша и Венгрия блокируют выделение финансовой помощи странам, которые приняли беженцев с Украины.

Перед началом второго дня работы саммита Евросоюза он указал, что Варшава и Будапешт блокируют «практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции».

«Мне удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансовой поддержке стран, принимающих на своей территории беженцев с Украины...

Но Польша и Венгрия... фактически блокируют финансовые средства, которые они могли бы получить», - цитирует премьер-министра НСН.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите Евросоюза намерен выяснить, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.