Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чехия выступила с обвинениями в адрес партнеров по Евросоюзу

Премьер Чехии обвинил Польшу и Венгрию в блокировании помощи украинским беженцам

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Польша и Венгрия блокируют выделение финансовой помощи странам, которые приняли беженцев с Украины.

Перед началом второго дня работы саммита Евросоюза он указал, что Варшава и Будапешт блокируют «практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции».

«Мне удалось довести практически до итогового решения позицию Чехии о необходимости финансовой поддержке стран, принимающих на своей территории беженцев с Украины...

Но Польша и Венгрия... фактически блокируют финансовые средства, которые они могли бы получить», - цитирует премьер-министра НСН.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите Евросоюза намерен выяснить, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях