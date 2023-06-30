Политолог указал на усталость НАТО от Украины

В НАТО продолжают с беспокойством искать формы взаимодействия с Киевом, не принимая Украину в состав Североатлантического альянса. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил политолог Владимир Корнилов, комментируя заявление украинских властей об отказе от участия в июльском саммите в Вильнюсе в случае отсутствия приглашения для киевского режима вступить в блок.

«Я думаю, бедные организаторы саммита НАТО уже сами запутались, звать Украину на мероприятия саммита или нет. Кроме того, не очень понятно, какой смысл отправлять им приглашение, если они сами кричат, что не поедут. И насколько эта позиция согласована с США — тоже загадка», — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что НАТО не откажутся от идеи членства Украины в альянсе, независимо от поведения Зеленского. При этом, по его словам, воевать за Украину Запад не собирается.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс, только если там пригласят Украину в альянс.

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал уважения к Украине со стороны НАТО после заявлений лидеров стран — участниц альянса о «высоких стандартах блока».