Песков объяснил поездку Путина в Дагестан после мятежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя поездку Владимира Путина в Дагестан сразу после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что президент испытывает теплые чувства к республике. Об этом он сообщил журналистам.

Один из журналистов провел параллель между визитом Путина в Дагестан в августе 1997 года и нынешней поездкой, отметив, что возможно это является «точкой отсчета в судьбе президента».

«Это наверное вы вольны делать такие рассуждения. Президент испытывает теплые чувства и к Дагестану, и к народу Дагестана. Путин был с ними в тяжелое время, переживал с ними тяжелые времена, разделяет с ними радость развития республики, городов, реализацию планов, связанных с развитием туризма», — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил журналистам, что Путин отправился в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Пресс-секретарь также сообщил, что президент работал с утра в Кремле, проводились закрытые встречи.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».