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В Латвии назвали последствия ухудшения отношений ЕС с Россией

Премьер Латвии Кариньш заявил, что прошлая зима выдалась трудной для Европы из-за РФ

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Страны-участницы Евросоюза столкнулись с определенными проблемами на фоне ухудшения отношений с Россией из-за конфликта на Украине, заявил премьер-министр Латвии Криньянис Кариньш, передает ТАСС. По его словам, это касается непосредственного зимнего периода.

«Прошлая зима была для Европы трудной», — пояснил Кариньш.

Он также добавил, что ЕС получил горький опыт, который стоит использовать в отношениях с Китаем. Кариньш подчеркнул, что в настоящее время Брюссель занимается выработкой общих подходов к Пекину и должен не допустить повторения истории с зависимостью Европы, как это оказалось в отношении российских энергоресурсов.

Начало российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года вызвало негативную реакцию у ЕС, решившему в ответ ввести масштабные санкции против России. На этом фоне Европа столкнулась с резким скачком цен на энергоресурсы, а затем и проблемами с импортом российского газа. Впоследствии внутри ЕС начали призывать к полному отказу от ресурсов РФ, несмотря на серьезный энергетический кризис.

Ранее в Великобритании призвали европейцев мерзнуть «во имя Украины».

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