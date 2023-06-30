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Лавров прокомментировал попытку вооруженного мятежа в РФ

Лавров: РФ не обязана объяснять кому-либо что-либо о попытке мятежа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Россия не обязана кому-либо что-либо объяснять о попытке мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, российское руководство действует «транспарентно», поэтому каких-либо заверений давать не обязано.

«На эту тему (тему мятежа. — «Газета.Ru») высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», — отметил Лавров.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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