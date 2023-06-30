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Губернатор Ростовской области усомнился в поддержке жителями ЧВК «Вагнер» при мятеже

Губернатор Голубев: сообщения о поддержке «вагнеровцев» ростовчанами созданы самой ЧВК

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Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в том, что люди, которые фотографировались с бойцами ЧВК «Вагнер», были гражданскими, передает Ura.ru.

По его словам, часть бойцов были одеты в гражданскую одежду и информация о том, что их поддерживали горожане, является «инсинуациями самих «вагнеровцев».

Голубев также добавил, что не общался с предводителем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, объявив о «марше справедливости».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия главы ЧВК «ударом в спину», и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря. 25 июня Голубев сообщил, что колонны ЧВК покинули город.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.

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