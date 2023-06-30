Экс-депутат Рады Кива объявил о начале поисков замены Буданову на Украине

Власти Украины активизировали поиск замены руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, заявил бывший украинский депутат Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что новый глава ГУР потребовался, поскольку место стало вакантным.

«После обнародования мной информации о гибели начальника ГУР Буданова и неудачных попыток офиса президента [Украины, ОП] опровергнуть эту информацию нелепыми фотошопами и дипфейками, было принято в ОП решение найти новую кандидатуру на освободившуюся должность. Сейчас идет согласование кандидатов с западными партерами. Но уже всем стало понятно, что в ближайшее время мы увидим на этом «рыбном месте» новое лицо», — написал Кива.

Он также добавил, что его источники говорят о благодарности Пентагона из-за предположительной ликвидации Буданова. Кива подчеркнул, что глава украинского ГУР якобы не устраивал США.

Информация о том, что Буданов предположительно получил ранение после атаки ВКС России появилась в СМИ в начале июня. На Украине уверяют, что глава ГУР находится в хорошем состоянии и опубликовали ряд материалов в подтверждение подобных заявлений. В частности, Буданов сам опровергал слухи о своей гибели.

Ранее в России заявили о неспособности замены Буданова повлиять на цели СВО.