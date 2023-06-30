Польша возмущена Германией, которая подает пример России

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил возмущен отказом Германии платить репарации — это якобы подает пример России, которой Польша также собирается выставить счет, сообщает портал wPolityce.

«Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо», — возмущен Мулярчик.

Он также утверждает, что Берлин по-прежнему избегает диалога и не собирается говорить о компенсациях, которые Польша требует из-за Второй Мировой войны. Мулярчик считает этот вопрос важным с точки зрения «международного права».

Ранее в Польше объявили о планах подготовить отчет о репарациях от РФ за потери во время Второй мировой во время текущих полномочий сейма.

Полномочия действующего сейма заканчиваются осенью.

Ранее в Варшаве связали выплату репараций Германией с результатами выборов в Польше.