Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ предупредил о катастрофических последствиях сожжения Корана в Курбан-байрам

МИД РФ: сожжение Корана в Швеции в праздник грозит катастрофическими последствиями

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что уход от наказания исполнителей сожжения Корана в Швеции в Курбан-байрам «может привести к катастрофическим последствиям». Об этом сообщается на сайте МИД.

Дипломат напомнил, что 14 июня Совет безопасности ООН призвал государства «публично осуждать насилие, язык ненависти и экстремизм, мотивированные, в том числе, дискриминацией по признаку религии» и отметил, что шведские власти не предприняли никаких мер с целью пресечь акцию, вопреки этой резолюции.

«Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма», — заявил российский дипломат.

По словам представителя МИД РФ, осуждение акции по сожжению Корана как «неуместной» со стороны властей Швеции является недостаточным.

«Cчитаем, что шведским властям и Западу в целом следовало бы заняться не словесными выпадами, а реальной борьбой с религиозным экстремизмом. <..> Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировал свое заявление Аскальдович.

Ранее посла Швеции вызвали в МИД ОАЭ из-за сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее Путину подарили Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях