МИД РФ предупредил о катастрофических последствиях сожжения Корана в Курбан-байрам

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что уход от наказания исполнителей сожжения Корана в Швеции в Курбан-байрам «может привести к катастрофическим последствиям». Об этом сообщается на сайте МИД.

Дипломат напомнил, что 14 июня Совет безопасности ООН призвал государства «публично осуждать насилие, язык ненависти и экстремизм, мотивированные, в том числе, дискриминацией по признаку религии» и отметил, что шведские власти не предприняли никаких мер с целью пресечь акцию, вопреки этой резолюции.

«Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма», — заявил российский дипломат.

По словам представителя МИД РФ, осуждение акции по сожжению Корана как «неуместной» со стороны властей Швеции является недостаточным.

«Cчитаем, что шведским властям и Западу в целом следовало бы заняться не словесными выпадами, а реальной борьбой с религиозным экстремизмом. <..> Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — резюмировал свое заявление Аскальдович.

Ранее посла Швеции вызвали в МИД ОАЭ из-за сожжения Корана в Стокгольме.

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