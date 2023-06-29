Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали иск против Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что совместно с Канадой, Швецией и Великобританией Киев подал иск против Ирана в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за сбитого в январе 2020 года пассажирского самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана из-за сбитого самолета рейса PS752», — заявил Николенко.

В МИД Украины подчеркнули, что члены международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 не смогли достичь соглашения с Ираном по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января 2020 года. В авиакатастрофе погибли 176 человек. За несколько дней до этого, 3 января, в Ираке на трассе возле Багдада был убит высокопоставленный иранский военный, генерал Касем Сулеймани.

После этого иранские вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности, а по американским базам в Ираке были нанесены ракетные удары.

Изначально официальный Тегеран объявил причиной катастрофы неисправность двигателя, но позже признал, что Boeing был сбит ПВО Ирана.

Ранее была названа роль иранских военных в уничтожении украинского Boeing.