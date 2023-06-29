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Пенс первый из кандидатов в президенты США встретился с Зеленским

Кандидат в президенты США Майк Пенс посетил Киев, где встретился с Зеленским

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Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News.

Во время выступления Пенс отметил, что поездка в Киев укрепила его решимость продолжать призывы к поддержке Украины.

Ранее Пенс заявил, что Украину необходимо поддерживать, поскольку в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников.

Пенс отметил, что существующий среди американцев скептицизм по поводу военной поддержки Украины является «отражением недостатка доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему».

До этого стало известно, что Госдепартамент США объявил о планах выделить порядка $3,9 млн на реализацию программы по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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