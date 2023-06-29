Посол России оценил посредничество Швейцарии в украинском конфликте

Посол Российской Федерации в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия категорически исключает посредничество Швейцарии в украинском конфликте, поскольку страна утратила нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против Москвы. Об этом сообщает Le Temps.

По словам дипломата, ни о каком представительстве и посредничестве швейцарской стороны не может быть и речи.

«Швейцария, как мы уже отмечали, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может больше выступать ни посредником, ни представителем интересов, о чем уже не раз заявляли российские официальные лица», — заявил посол.

Он подчеркнул, что Берн планирует присоединиться к 11-му пакету санкционных мер против РФ, а «как при такой позиции швейцарских властей можно предлагать посредничество, представительство или иные «добрые услуги» – совершенно непонятно».

До этого Гармонин заявил, что покинувшие российский рынок из-за международных санкций швейцарские компании потеряли в общей сложности до $4 млрд. Речь идет о таких фирмах, как Lindt, специализирующейся на производстве шоколада и других кондитерских изделий, Rolex, занимающейся производством и поставками часов, и других.

Ранее в Швейцарии объяснили отказ передать Украине почти 100 танков Leopard 1.