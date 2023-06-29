Посол РФ в Австралии рассказал о вульгарном поступке проукраинских активистов

Власти Австралии запустили «театр абсурда», решив расторгнуть договор аренды участка под новое российское посольство из-за «угрозы нацбезопасности», считает посол России в Канберре Алексей Павловский. В интервью Canberra Times он отметил, что австралийская сторона подала негативный пример проукраинским активистам внутри страны.

Как рассказал Павловский, несколько недель назад произошел инцидент с посольством России в Канберре, отражающий влияние подобных шагов на ситуацию в стране. Так, по словам посла, на территорию российской дипмиссии проукраинский протестующий перекинул тело мертвого опоссума.

«Скорее всего, он увидел в этом вульгарном хулиганском поступке некую похвальную форму политического сигнала <…> Меня мучает мысль, что мотивы мстительных действий правительства вокруг Ярралумлинского полигона [участка земли, где должно было располагаться новое посольство России] имеют какую-то схожую природу», — отметил Павловский.

Правительство Австралии еще 14 июня внесло в парламент законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре. Решение кабмина появилось после того, как суд Австралии признал незаконным попытки столичных чиновников отобрать участок у российской дипмиссии. В России действия Канберры сочли недружественными и обратились в суд, чтобы помешать действиям австралийского правительства.

Ранее в Австралии прошли митинги за свободу и в поддержку России.