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Киска предстал перед судом Словакии

Суд Попрада начал разбирательство по делу о махинациях экс-президента Словакии Киски

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andrejkiska/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В Словакии стартовал судебный процесс в отношении бывшего лидера государства Андрея Киски, передает SME. По информации портала, районный суд города Попрад запустил разбирательство, согласно которому политика подозревают в налоговых махинациях компании KTAG.

Как отмечает SME, Киску обвиняют в финансировании своей предвыборной кампании 2014 года за счет фирмы, которой он владел вместе со своим братом, и последующим присвоении налогов с этих расходов. Портал добавляет, что речь идет о получении политиком свыше 155 тыс, которые ему пришлось отдать из-за скандала.

«Почему потребовалось более восьми лет для расследования, клеветы и обвинения? Потому что обвиняемого зовут Андрей Киска, который был президентом Словацкой Республики и не желал подчиняться мафии, которая контролировала эту страну», — сказал сам Киска на судебном заседании.

Экс-президент Словакии отметил, что связывает разбирательство со своими политическими оппонентами, и подчеркнул, что не признает свою вину по этому делу.

Ранее в Словакии увидели в украинском конфликте шанс для своей страны.

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