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На Украине сообщили о переименовании нескольких населенных пунктов

В верховной раде заявили о переименовании села Московское в Сумской области в Киевское

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Global Look Press

Верховная рада Украины переименовала село Московское в Сумской области в Киевское. Об этом заявил депутат рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что переименовали два населенных пункта в Винницкой области (247 голосов «за») и Сумской области (248 голосов «за»).

Также депутат отметил, что согласно нововведениям поселок Ленинка переименовали в Приватное, поселок Первомайское — в Гадаи, а село Московское — в Киевское.

27 июня сообщалось, что на Украине захотели переименовать город Запорожье, находящийся под контролем Киева. Уточнялось, что соответствующее решение может быть принято из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к «российской имперской политике».

До этого в украинском Харькове переименовали парк Горького, который теперь носит название «Центральный парк культуры и отдыха». Украинские власти также переименовали Плехановскую улицу, теперь она называется в честь лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее Одесский областной совет принял решение переименовать областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского.

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