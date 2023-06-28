Путин высказался о реакции россиян на попытку мятежа 24 июня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции народа и поддержке решений властей при попытке мятежа 24 июня. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает ТАСС.

Меликов отметил на встрече, что в его регионе «нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». Путин в ответ сказал, что он «не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей» России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Дело против него было прекращено.

Ранее Путин обратился к участникам подавления мятежа ЧВК «Вагнер».