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Президент Украины предложил трансформировать страну за 10 лет

Зеленский предложил пять ориентиров для новой украинской доктрины

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Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужна новая государственная доктрина, и предложил для нее пять ориентиров, включая обеспечение безопасности и трансформацию в десятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что доктрина «должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине» и ее будущем.

По его словам, первым ориентиром является некая «философия победы», указав, что Украина «сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее». Вторым должна стать глобальность украинской безопасности. Третьим — политика в отношении военных, которая предполагает десять пунктов. Например, участие украинских военных в миротворческих и международных тренировочных миссиях, создание новой системы военного образования, создание мемориалов и национального военного кладбища.

Четвертым пунктом он назвал «политику справедливости». Пятый подразумевает трансформацию страны за 10 лет, который предполагает 15 пунктов. Зеленский в частности ставит целью для Украины ВВП в размере $1 трлн. Президент страны также заявил, что труд украинцев не был дешевым, а должен оплачиваться по формуле — уровень зарплат в соседних странах ЕС плюс 30%.

До этого Зеленский предложил легализовать лекарства на основе каннабиса.

Ранее Столтенберг назвал условие членства Украины в НАТО.

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