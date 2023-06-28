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В МИД России заявили, что Молдавия может стать «пособником» Украины

Захарова: Молдавия приближается к тому, чтобы стать пособником Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Молдавия может стать «пособником» Украины, передает ТАСС.

По ее словам, коллективный Запад руками властей в Киеве «активно затаскивает» эту республику в украинский конфликт «и даже больше — присматривает ее на роль второй Украины. Дипломат выразила сожаление, что руководство Молдавии «поддается на эти уловки, и дело уже не ограничивается ретивостью в обсуждении так называемой неспровоцированной агрессии» России и «увещеванием в неограниченной солидарности с киевским режимом».

«Молдавские власти все ближе приближаются к тому, чтобы стать прямым пособником преступной киевской власти, при этом в заложники поставив собственное население», — добавила она.

В июне заместитель главы МИД России Михаил Галузин говорил, что Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину.

Новость дополняется.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, кто будет «следующей Украиной».

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