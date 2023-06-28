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Россия возобновит прямое авиасообщение с Кубой

МИД России подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля

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Shutterstock

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что министерство подтверждает возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля. Трансляция велась на Youtube-канале дипведомства.

«С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сказала она.

В мае российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро, которые начнут выполнять с 1 июля. С 1 июля компания начнет летать на Варадеро дважды в неделю — по четвергам и субботам. С 5 сентября перевозчик добавит рейс по вторникам.

Также до этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что уже летом будет возобновлено регулярное авиасообщение страны с Кубой.

Ранее Куба высказалась в поддержку России.

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