Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО в условиях текущей ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, акт опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют, а российская сторона «в последние годы все больше осложняла» ситуацию с безопасностью» — «вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе непосредственно по соседству» с Германией.

«Поэтому Основополагающий акт Россия — НАТО в нынешней ситуации не может быть ограничительным фактором для необходимого усиления восточного фланга», — заявил Вагнер.

26 июня стало известно, что несколько чиновников из Германии выступили против планов Европейского союза использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, полагая, что такое решение может привести к юридическим или финансовым рискам.

Накануне Европейский Cоюз приблизился к выработке подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины.

Ранее гендиректор Североатлантического альянса http://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/28/20764994.shtml» target=«_blank»>назвал условие членства Украины в НАТО.