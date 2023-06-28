Лавров: США указали Украине не использовать мятеж в России для организации провокаций

США указали Украине не использовать ситуацию с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» для организации диверсий и провокаций в Российской Федерации. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, есть основания верить данным о том, что Госдепартамент Соединенных Штатов, «как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее действиям» Вашингтона. Как указал министр, одновременно, по сведениям России, которым он доверяет, в Киев пошли указания о том, чтобы Украина не использовали данную ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на территории РФ и других провокаций.

Он также назвал эти данные надежными.

«Они похожи на правду», — добавил дипломат.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в США рассказали о последствиях мятежа ЧВК «Вагнер.