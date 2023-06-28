Володин предложил Госдуме осудить действия Швеции

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил коллегам подготовить к завтрашнему дню, 29 июня, проект постановления Думы об осуждении действий властей Швеции в связи с сожжением Корана и решением суда этой страны насчет допустимости таких действий, сообщает ТАСС.

Володин выступил с критикой решения шведских властей, отметив, что инцидент произошел в священный для мусульман праздник — Курбан-байрам.

«Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман», — заявил Володин.

Спикер Госдумы указал на парадокс того, что в «просвещенной Европе» посягают на основополагающие права граждан.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что решение полиции Стокгольма разрешить провести акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно».

Ранее полиция Стокгольма разрешила проведение акции с сожжением Корана у мечети.