Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии выборов

Большинство американцев готовы голосовать на выборах 2024 года за Трампа вместо Байдена

close
100%
Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп получает на 3% рейтинга больше, чем действующий глава Белого дома Джо Байден в рамках предвыборной кампании, пишет The Hill. По опросу Morning Consult, за республиканца на выборах готовы проголосовать 44% американцев, а за президента-демократа — 41%.

Согласно исследованию, если президентские выборы 2024 года будут между основным конкурентом Трампа в Республиканской партии, губернатором Флориды Роном Десантисом и Байденом, то победу удастся забрать последнему. Так 42% респондентов готовы поддержать действующего главу государства, а в пользу регионального руководителя выступили лишь 40%.

По опросу, Трамп и ДеСантис считаются двумя лидерами в списке кандидатов в президенты от республиканцев, претендующих на выдвижение своей партии в 2024 году. При этом популярности экс-главы Белого дома не мешает факт предъявления ему обвинений по делу о секретных документах. В то же время Байден по-прежнему значительно опережает других претендентов в Демократической партии.

Ранее Байдена обвинили в преступлении века.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях