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В Туркмении открылся первый «умный» город Аркадаг

Президент Туркмении Бердымухамедов отметил совпадение Курбан-байрама с открытием Аркадага

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил совпадение мусульманского праздника Курбан-байрам с церемонией торжественного открытия первого в республике «умного» города Аркадаг (Опора), названного в честь его предшественника и отца Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает газета правительства «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на поздравительную телеграмму главы государства к народу по случаю праздника.

«Совпадение Курбан-байрама с торжественным открытием первой очереди застройки города государственного значения Аркадаг придает неиссякаемые духовные силы в делах, осуществляемых во имя процветания страны», — говорится в обращении.

Также Бердымухамедов поздравил народы Туркмении с праздником.

Торжественная церемония открытия Аркадага состоится 29 июня — в день рождения Бердымухамедов старшего. Аркадаг должен стать первым «умным» городом в Туркмении, с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), солнечными батареями и тд.

Ранее сообщалось, что Туркмения предложила ЕС использовать транзитный потенциал Афганистана.

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