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ООН вынесено Украине предупреждение из-за гибели детей в результате боестолкновений

Представитель ООН Гамба: организация сделала предупреждение Киеву из-за жертв среди детей

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Shutterstock

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба сообщила ТАСС, что организация сделала серьезное предупреждение Украине из-за жертв среди детей в ходе вооруженного конфликта.

Корреспондент агентства задал вопрос, почему в представленном ранее докладе спецпредставителя российские ВС и связанные с ними группы включены в список сторон, «совершивших серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов», а украинская сторона — нет. При том что в докладе отмечаются подтвержденные случаи, когда действия украинских сил приводили к гибели и увечью детей.

«Я думаю, что решение о предупреждении было очень важным. Это очень серьезное предупреждение. <…> Предупреждение было сделано, потому что Украина была очень близка к внесению в список», — сказала Гамба.

Также представитель организации указала, что обе стороны активно работают с ООН, чтобы не допустить жертв среди детей и по результату работы количество подобных случаев заметно снижается.

Ранее сообщалось, что ООН внесла в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов «российские вооруженные силы и связанные с ними группы», но не стала вносить украинские войска.

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