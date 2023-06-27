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Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд для россиян

Кабмин: Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд для граждан России

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Правительство Финляндии сообщило по итогам совместного заседания главы государства и комитета по иностранным делам и политике безопасности, что власти планируют ужесточить ограничения на въезд для россиян. Об этом говорится на сайте кабмина.

По его информации, на встрече был рассмотрен вопрос, связанный с поездками граждан РФ в Финляндию и через Финляндию в другие государства Шенгенской зоны.

«Комитет отметил, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Латвии прекращают выдачу всех типов виз гражданам РФ.

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