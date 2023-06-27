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Временного поверенного в делах Израиля в РФ вызвали в МИД

В МИД России пригласили временного поверенного в делах Израиля в РФ Крауса

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Временного поверенного в делах Израиля в России Р. Крауса пригласили в МИД из-за высказываний посла Израиля на Украине Михаила Бродского о борьбе за Украину лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры и руководителя Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА) Романа Шухевича. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В МИД России был приглашен для беседы временный поверенный в делах Государства Израиль в Москве Р. Краус», — указывается в публикации.

По информации пресс-службы министерства, Российская Федерация и Израиль много трудились совместно над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписывания истории и «прославления» приспешников нацизма, в том числе на международных платформах.

В ведомстве Краусу также напомнили о важности усилий против попыток оправдать нацизм.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что ее возмущает отсутствие реакции от евреев на слова посла Израиля о героях Украины.

До этого израильские дипломаты заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине.

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