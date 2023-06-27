Названо число посмотревших обращение Путина 24 июня

Обращение президента России Владимира Путина 24 июня в прямом эфире посмотрели более семи миллионов телезрителей в городах России с населением больше 100 тыс. Об этом со ссылкой на данные компании Mediascope сообщает ТАСС.

По информации компании, программу в прямом эфире посмотрели 7 млн 729,8 тыс. человек. Трансляцию вели Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, Пятый канал, «Звезда», «РЕН ТВ» и «Соловьев Live».

Как информирует Mediascope, доля зрителей обращения в общем объеме аудитории, которая смотрела телевизор в момент трансляции, составила 67,1%. Рейтинг программы составил 10,9%. Уточняется, что в исследовании учитывалась аудитория в возрасте от четырех лет.

26 июня Путин выступил с новым обращением, в ходе которого поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком приписываемую ему цитату о том, что обращение российского главы в этот день «определит судьбу России». Слова представителя Кремля были процитированы в эфире телеканала «Россия 24». Их репост из Telegram-канала программы «Вести» в свой канал также сделал ведущий программы» Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. В настоящее время эта публикация отсутствует в обоих каналах.