Правоохранители выяснили преступную деятельность замглавы Погранслужбы Украины

Замначальника Пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Сердюк в прошлом возглавлял банду браконьеров в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации правоохранителей, до спецоперации Сердюк создал преступную группу, которая занималась незаконным выловом креветок и рыбы в Азовском море и на территориях национальных парков. В создании ОПГ ему помогли начальник 8-го пограничного отряда Бердянска и начальник Государственного агентства рыбнадзора Украины Олег Бездугянов, сообщил источник.

Когда же началась спецоперация, Сердюк вывез своих людей на безопасную территорию Украины, заплатив за их отстранение от участия в боевых действиях, и продолжает свою незаконную деятельность.

В 2019 году Сердюка назначили на должность заместителя начальника Пограничной службы Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой.