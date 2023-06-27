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Правоохранители выяснили преступную деятельность замглавы Погранслужбы Украины

РИА Новости: замглавы Погранслужбы Украины Сердюк возглавлял банду браконьеров в Запорожье

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Госпогранслужба Украины

Замначальника Пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Сердюк в прошлом возглавлял банду браконьеров в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации правоохранителей, до спецоперации Сердюк создал преступную группу, которая занималась незаконным выловом креветок и рыбы в Азовском море и на территориях национальных парков. В создании ОПГ ему помогли начальник 8-го пограничного отряда Бердянска и начальник Государственного агентства рыбнадзора Украины Олег Бездугянов, сообщил источник.

Когда же началась спецоперация, Сердюк вывез своих людей на безопасную территорию Украины, заплатив за их отстранение от участия в боевых действиях, и продолжает свою незаконную деятельность.

В 2019 году Сердюка назначили на должность заместителя начальника Пограничной службы Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила коррупционную схему в Одесской области, связанную с зерновой сделкой.

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