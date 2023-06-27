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Политолог назвал три мифа о мятеже ЧВК «Вагнер»

Политолог Рудаков: Пригожин мифами старался всех убедить в народной поддержке мятежа

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Karbinov Anatoly/Global Look Press

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин публиковал мифы, чтобы оправдать вооруженный мятеж и прогрузить россиян в некую «альтернативную реальность». Об этом в беседе с «Ридусом» заявил политолог Александр Рудаков. В первую очередь, по словам эксперта, глава ЧВК старался убедить общественность во всенародной поддержке мятежа.

«События, свидетелями которых мы стали, полностью опровергли это. По сути, на стороне президента Владимира Путина выступила вся страна. Реакция простых граждан продемонстрировала мятежникам, что правда не на их стороне. Если внимательно посмотреть записи общения жителей Ростова-на-Дону с мятежниками, то будет понятно, что люди возмущены и шокированы действиями Пригожина», — отметил Рудаков.

Еще один миф, по его словам, — это ракетный обстрел тылового лагеря «Вагнера», про который забыли буквально спустя несколько часов после начала мятежа. Не соответствуют действительности и заявления Пригожина о том, что бойцы ЧВК могли легко дойти до Москвы, не встретив сопротивления, заключил Рудаков.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа.

Утром следующего дня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент Владимир Путин обратился к нации, назвав действия основателя ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Основатель ЧВК позднее заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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