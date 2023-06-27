Политолог рассказал, почему Венгрию сложно исключить из Евросоюза

Венгрию будет сложно исключить из Евросоюза, потому что уставные документы объединения не предусматривают подобную процедуру и ввиду возможных негативных последствий для экономики. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, говоря о возможности подобной меры после заявлений премьера страны Виктора Орбана, передает Lenta.ru.

Как напомнил политолог, когда Великобритания решила выйти из ЕС, выяснилось, что в учредительных документах ЕС не предусмотрен порядок выхода либо исключения государства-члена. После этого потребовалось полтора года, чтобы подписать соглашение об условиях выхода страны из союза.

Он также объяснил, что вопрос «наказания» какого-либо члена ЕС исключением из него никогда не рассматривался.

Еще одной причиной он назвал экономическую выгоду ЕС от Венгрии. Оленченко отметил, что Венгрия находится в Центральной Европе, «и через нее все проходит», что прекрасно понимает Будапешт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заявил, что западные санкции в отношении России не привели к каким-то конкретным результатам.