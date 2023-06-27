Эксперты «Круга мнений» прокомментировали мятеж ЧВК «Вагнер»

Эксперты проекта «Круг мнений» в ходе очередной аудиоконференции при поддержке «Ридуса» обсудили вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», произошедший в ночь на 24 июня. Политтехнолог Антон Облицов заявил, что ситуацией пытались воспользоваться «некие силы», чтобы создать в России «реальную революционную ситуацию».

«Мы видели, как многие Telegram-каналы буквально разжигали страсти, призывали к гражданской войне… Если постоянно кликать, всех заводить, то оно сбудется… Так и работает маховик войны», — отметил эксперт.

Политолог Михаил Потепкин добавил, что действия главы ЧВК Евгения Пригожина были «на 70% иррациональными».

Замполит подразделения «Эспаньолы» с позывным «Крест» в свою очередь подчеркнул, что российские генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев проявили героизм, оставшись в Ростове-на-Дону и продолжив руководить ходом специальной военной операции.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о прекращении дела в отношении Пригожина.