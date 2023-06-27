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Зеленский выразил уверенность в предоставлении Украине членства в НАТО в июле

Зеленский: есть основания для политического приглашения Киева в НАТО на саммите альянса

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс», — говорится в посте Зеленского.

Украинский лидер считает, что у союзников есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Киева на время до момента вступления республики в НАТО.

Политик добавил, что его команда продолжает работу, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали по-настоящему содержательными.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению страны к альянсу.

При этом министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни высказал мнение, что для Украины пока не настало время вступать в НАТО.

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