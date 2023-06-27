Премьер Японии едет в Европу и на Ближний Восток

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что собирается очно поприсутствовать на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который состоится в Литве в июле, передает Kyodo. По его словам, он планирует поехать в Европу 11 июля и посетить не только Вильнюс, но и Брюссель для встречи с лидерами Евросоюза.

Как отмечает Kyodo, помимо поездки в европейские государства, в июле Кисида собирается поехать с турне по странам Ближнего Востока. В частности, глава японского кабмина посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Премьер-министр выразил готовность продвигать «ресурсную дипломатию» во время своего четырехдневного турне по Ближнему Востоку с 16 июля, поскольку Япония в значительной степени зависит от импорта ископаемого топлива, такого как сырая нефть», — говорится в материале.

Ранее Кисида прокомментировал планы Японии по вступлению в Североатлантический альянс.