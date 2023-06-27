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Украинского посла вызвали в МИД Израиля

Посла Украины Корнийчука вызвали в МИД Израиля из-за критики внешней политики Тель-Авива

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Reuters

Посла Украины Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля из-за жесткой критики внешней политики Тель-Авива, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Речь идет о заявлениях украинского посла, в которых он называет позицию Израиля «пророссийской», а помощь Израиля Украине названа «практически отсутствующей».

«В связи с его неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины Евгений Корнийчук был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в министерстве иностранных дел. Беседу проведет директор политического отдела МИД Ализа Бен-Нун», — указано в сообщении.

В своих высказываниях Корнийчук также называл визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев «бесплодным», а аргументы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху насчет осторожной позиции страны и отказа поставлять оружие Киеву — «вымышленными и спекулятивными».

Ранее в Израиле заявили, что продолжат следить за ситуацией в России.

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