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СМИ уличили Трампа во лжи по делу о секретных документах

CNN: Трамп под запись признался в сокрытии секретных файлов Пентагона

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп еще в 2021 году в ходе встречи в Бедминстере, штат Нью-Джерси, говорил о хранящихся у него секретных документах, передает CNN. По информации телеканала, речь идет о файлах Пентагона, касающихся возможного нападения на Иран, наличие которых сам политик опровергает.

Как отмечает CNN, соответствующие слова Трампа находятся на аудиозаписи с мероприятия, полученной телеканалом. Впервые о пленке, записанной уже после ухода политика с поста президента США, СМИ сообщили еще в начале июня. В своем материале телеканал приводит новые подробности предполагаемого разговора.

«Заявления Трампа, в которых он называет файлы крайне конфиденциальными документами, и, кажется, показывает их своим собеседникам, могут подорвать утверждения бывшего президента о том, что у него не было с собой никаких документов», — говорится в тексте.

CNN добавляет, что во время диалога о материалах Трамп и его помощники шутят над бывшим госсекретарем США, соперницей политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтом. Телеканал подчеркивает, что они вспоминают историю со слитыми электронными письмами экс-главы Госдепа.

«Нет, она отправила бы его [«секретный документ»] Энтони Вайнеру», — смеется Трамп на записи, имея в виду бывшего американского конгрессмена от Демократической партии.

В июне бывшему президенту США предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов. Речь идет о материалах, которые обнаружили в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. При этом сам политик считает расследование политическим преследованием.

Ранее Трамп раскрыл причину хранения секретных документов у себя дома.

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