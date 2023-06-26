Песков заявил, что обращение Путина определит судьбу России

Пресс-секратарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение главы государства Владимира Путина, которое он сделает вечером 26 июня, будет определяющим для России. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России, заявил Песков», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений вечером в понедельник, 26 июня.

Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала его обращение, однако точные дата и время не раскрываются.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.