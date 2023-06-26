Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с обращением, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро!» — говорится в сообщении.

Точные дата и время выступления белорусского президента не раскрываются.

До этого в России анонсировали выступление президента Владимира Путина с «рядом важных заявлений» вечером в понедельник, 26 июня. Тема обращения президента не раскрывается, связано ли оно с попыткой мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — неизвестно.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.