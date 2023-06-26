Лавров рассказал, о чем Лукашенко и Путин договорились во время попытки мятежа в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня предложил помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа вовремя.

По словам главы МИД РФ, если бы отряды мятежников во главе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

Также Лавров подтвердил информацию о том, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.