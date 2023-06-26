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Посол Молдавии прибыл в МИД России

Посол Молдавии в Москве Дарий заявил, что обсудил в МИД РФ двусторонние отношения

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в Министерство иностранных дел России, куда его вызвали ранее, передает ТАСС.

Дарий сообщил агентству, что в министерстве он обсудил отношения России и Молдавии.

Ранее стало известно, что посла вызвали в российское дипведомство.

22 июня посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД из-за слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о гипотетическом ответе со стороны РФ на обстрел Чонгарского моста.

В этот же день руководитель парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация «всеми силами» пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Он добавил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, выступил с инициативой, которая предполагает сокращение количества российских дипломатов.

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