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В Бельгии анонсировали отчет МИД Украины об успехах ВСУ

МИД Бельгии: Кулеба отчитается перед ЕС об успехах ВСУ в формате видеоконференции

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Mike Segar/Reuters

Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что глав МИД Украины Дмитрий Кулеба должен будет отчитаться об успехах украинских войск перед главами МИД стран Евросоюза в формате видеоконференции 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

9 июня Бельгия приняла решение поставить Украине боеприпасы 105-миллиметрового калибра на €32,4 млн.

В тот же день глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер заявляла, что Брюссель ожидает от Киева ответа по применению бельгийских штурмовых винтовок для атаки на Белгородскую область. По ее словам, к каждой партии поставляемого оружия прикладывается документ, разъясняющий, что бельгийское оружие может использоваться «только для обороны украинской территории», а «не для нападений на другие государства».

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