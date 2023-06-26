В Бельгии анонсировали отчет МИД Украины об успехах ВСУ

Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что глав МИД Украины Дмитрий Кулеба должен будет отчитаться об успехах украинских войск перед главами МИД стран Евросоюза в формате видеоконференции 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

9 июня Бельгия приняла решение поставить Украине боеприпасы 105-миллиметрового калибра на €32,4 млн.

В тот же день глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер заявляла, что Брюссель ожидает от Киева ответа по применению бельгийских штурмовых винтовок для атаки на Белгородскую область. По ее словам, к каждой партии поставляемого оружия прикладывается документ, разъясняющий, что бельгийское оружие может использоваться «только для обороны украинской территории», а «не для нападений на другие государства».

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