В Москве сняли ограничения, связанные с режимом КТО

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о снятии всех ограничений, которые были введены из-за режима контртеррористической операции.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — объявил Собянин, поблагодарив жителей столицы «за спокойствие и понимание».

Мэр столицы добавил, что выпускные для школьников будут проведены 1 июля.

Режим кто был введен в Москве 24 июня на фоне мятежа.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.