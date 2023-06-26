ЛДПР не может восстановить доступ к аккаунту в Twitter

В пресс-службе партии ЛДПР заявили, что еще не восстановили доступ к своему аккаунту в Twitter, который накануне взломали, из-за медлительности службы поддержки соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем полностью восстановить доступ к аккаунту из-за медлительности службы поддержки Twitter», — заявили в пресс-службе партии.

Там добавили, что продолжают работу над восстановлением доступа к аккаунту.

Ранее в Telegram-канале ЛДПР заявили, что неизвестные получили доступ к аккаунту фракции в Twitter.

Взломавшие опубликовали несколько постов с картинками, в которых комментировали «марш справедливости» основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и ситуацию в России, в том числе от лица искусственного интеллекта Владимира Жириновского.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.