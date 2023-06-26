Экзитполы показывают, что премьер-министр Греции настроен на победу

По данным МВД Греции, в парламент страны по итогам выборов 25 июня проходят восемь партий, консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набирает 40,56% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА — Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса получает 17,84% голосов и 47 мест.

Также Всегреческое социалистическое движение ПАСОК набрало 11,96%, а Компартия Греции (КПГ) — 7,61%.

В мае 2023 года возглавляемая премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом консервативная партия «Новая демократия» победила со значительным отрывом на парламентских выборах.

Результаты выборов показали, что «Новая демократия» не в состоянии самостоятельно сформировать правительство. В связи с этим Мицотакис заявил, что намерен добиваться образования однопартийного правительства, что означает проведение новых парламентских выборов в стране.