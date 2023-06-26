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Глава офиса президента Украины заявил о желании открыть новую страницу отношений с Индией

Ермак встретился с советниками по нацбезопасности ЕС, Индии, Турции, ЮАР, Японии

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РИА «Новости»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел встречи с советниками по национальной безопасности и внешней политике лидеров Индии, ЮАР, Турции, Японии и институтов ЕС в рамках своего визита в Данию. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Ермак обсудил подготовку к заседанию Евросовета с советником председателя ЕС по внешней политике Саймоном Мордью.

Ермак также отметил усилия Японии в рамках председательства в Группе семи (G7) по мобилизации международной поддержки Украины в рамках встречи с секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой. Представитель Токио подтвердил, что Украине будет передано 20 автомобилей для разминирования, а также другая нелетальная помощь.

Заместителю министра иностранных дел Индии Санджею Верме Ермак заявил, что украинская сторона заинтересована в «открытии новой страницы отношений» с Индией как с влиятельным государством и страной, председательствующей в Группе двадцати (G20). Представитель президента Зеленского также отметил важность «участия стран Глобального юга» в саммите, который намерена организовать Украина для обсуждения своих инициатив по урегулированию конфликта».

Ранее Ермак заявил, что Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине.

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